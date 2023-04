CONSEIL MUNICIPAL - Une discrimination envers la Ligue des Droits de l'Homme ?

Une absence pour laquelle elle a demandé des explications. Au passage, Amandine Ligerot, a étrillé la réforme des retraites, en pointant le risque que cela pesait sur le tissu associatif, avec un impact évident sur le nombre de bénévoles susceptibles d'encadrer le tissu associatif. "C'est retarder l'investissement des jeunes retraités dans le tissu associatif".

"Là où on diverge, c'est la manière dont on apporte notre soutien. Après avoir diminué unilatéralement des subventions de 25 % au mandat précédent sans considération des charges qui pesaient différemment sur les associations, on a créée le dispositif Coup de pouce pour nous rattraper. Quand aux avantages en nature, il ne concerne pas toutes les associations".

"Sur la Ligue des Droits de l'Homme, ça nous questionne vraiment et d'autant plus que là ca semble être une réaction aux actions judiciaires qui ont été engagées par cette association contre certaines décisions de la municipalité. Nous craignons que ce choix ne soit une source de nouveaux contentieux" évoquant "une discrimination illicite". "Nous nous questionnons sur la pertinence de ne pas attribuer de subvention à cette association qui en a bien fait la demande. Quand on critique la Macronie, on finit par trouver des points communs" a lancé l'élue écologiste de Chalon.

Parallèlement, l'élue a réitéré sa demande d'élaboration " de critères transparents d'attribution des subventions aux associations".

Maxime Ravenet, adjoint au maire, a précisé qu'une réponse serait apportée après la délibération, sans que finalement elle ne vienne.

L.G