L'Université Populaire du Chalonnais affiche une bonne santé

Avec plus de 600 adhérents à l'heure actuelle, une moyenne d'âge de 57-58 ans et des nouvelles adhésions qui continuent à être enregistrées jusqu'à la fin de l'année «scolaire», le moins que l'on puisse dire c'est que l'association a le vent en poupe. Plus de détails avec Info Chalon.

L'équipe éducative de l'Université Populaire du Chalonnais (UPC) voit ainsi leurs efforts récompensés pour remonter la pente après le terrible écueil que fut la crise sanitaire.

Pourvu que ça dure !

Créée en février 1984 et en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement depuis 2007, cette association membre de l'Association des Universités Populaires de France (AUPF) et l'Association Européenne pour l'Education des Adultes (AEAE) propose un large choix de formations et d'activités dispensées par des animateurs qualifiés et basées avant tout sur la convivialité, le partage, l'échange et le désir de connaissance.

Et preuve, s'il en faut, que l'UPC a le vent en poupe, l'association continue d'enregistrer de nouvelles adhésions, comme nous l'indique son président, Joseph Sassonia.

Après une Assemblée Générale qui s'est tenue au Clos Bourguignon le 23 novembre 2022 affichant sa bonne santé, cette année 2022-2023, l'UPC propose en nouvellles activités :

▶ Langue et culture russe (pour enfant)

▶ Danse

▶ Stretching

▶ Tai Ji Qi Gong

▶ Chorale

▶ Dessin Zen

▶ Histoire de l'Art

▶ Programmation des robots

À juste titre, un des points forts de l'UPC et qui peut (en partie) expliquer le regain d'intérêt pour celle-ci, c'est sa capacitié à étoffer son offre. Ça et la participation active de bénévoles passionnés et animés d'une commune volonté de partage du savoir.

Ainsi, l'année prochaine, il est entre autres question de nouvelles activités dans les tuyaux comme la généalogie, l'écoute corporelle, l'ennéagramme* ou des cours de guitare.

Tout un programme !

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

L'engouement autour des cours d'anglais avec des enseignants dont c'est la langue maternelle, victime de leur succès, pousse l'UPC à rechercher d'autres animateurs.

L'association est également à la recherche d'un expert en hébreu ancien. Il y a bien des adhérents intéressés mais plus d'enseignant depuis des années.

De plus, les élèves du professeur de théâtre, Matthias Baudouin, joueront La Cerisaie d'Anton Tchekhov le 25 juin à 16 heures, au Studio 70, 3BIS Rue de Lyon.

* Du grec ancien ἐννέα [ennéa] qui signifie «neuf» et γραμμα [gramma] qui veut dire «signe», l'ennéagramme fait référence à un système d'étude de la personnalité composé d'un diagramme et de neuf structures de caractère.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati