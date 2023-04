La sauvegarde de notre système de retraites par répartition bientôt promulguée

Après avoir été concertée plus de 4 mois, discutée -parfois vertement- et adoptée par le Parlement, la réforme portant sauvegarde de notre système de retraites par répartition est aujourd'hui validée pour l'essentiel par le Conseil Constitutionnel et sera demain promulguée par le Chef de l'Etat. La République est passée.

C'est l'une des réformes majeures du second mandat d'Emmanuel Macron, réforme sur laquelle il s'était engagé lors de sa réélection et qui portera ses fruits à partir de septembre prochain.

A partir de cette date où, progressivement, les effets positifs de la réforme se feront sentir, comptez sur moi pour rappeler dans quel climat, créé par qui et à quelles fins, elle aura été adoptée. Rarement on aura vu un tel déferlement de fake-news, d'absence de recul vis-à-vis des sondages, d'attaques, de haine, de violences (y compris médiatiques), pendant plus de six mois, sans relâche, alors qu'à peine plus d'un million de personnes, l'équivalent de 5% de la population active, était dans la rue au plus fort du mouvement et que le Pays n'a jamais été arrêté. Et que dire des manipulations d'images, des articles et des publications incendiaires sur les réseaux dits sociaux !



Pourquoi tout cela ?

Côté politique, croyez-vous sincèrement que les Le Pen et Mélenchon croient trente secondes à la possibilité d'une retraite à 60 ans ? Non bien sûr, mais pour accéder au pouvoir, leur démagogie n'a d'égal que leur populisme et leur mobilisation.

Et côté syndical, ils ont le sentiment d'avoir perdu la main, après trente ans de recul successif de tous les gouvernements, de droite comme de gauche. Cette fois-ci, on a osé toucher au saint des saints : l'avenir des régimes spéciaux. Tant pis si la réforme, même si elle ne règle pas tout, apporte des solutions pour les anciens TUC et contrats aidés, pour les congés parentaux, pour les aidants, etc. Qu'importe si elle fait progresser la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues ou le minimum-retraite à 85 % du SMIC.

Oser toucher aux régimes spéciaux, damned, faute inexcusable. C'est remettre en cause des "avantages acquis", même s'ils ne reposent plus sur rien d'autre que la tradition. Qui a dit qu'en France, les corps intermédiaires pouvaient être l'intermédiaire de conservatismes puissants ? En tout cas, pour une fois, le pouvoir politique n'a pas calé, comme il n'a pas cédé à la démagogie et au populisme.

Au fond, peut-être que les lignes bougent...

Rémy Rebeyrotte, Député de Saône-et-Loire, Secrétaire de l’Assemblée Nationale