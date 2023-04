Est-ce la fin des tensions sociales dans ce pays après la promulgation de la loi dans le courant de la nuit ? Visiblement non...A part radicaliser toujours plus une frange toujours plus grande, le gouvernement n'a en rien soufflé un vent d'apaisement sur la société française. Montesquieu le disait si bien en son temps, "les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires". Il n'y a finalement rien d'autre à ajouter à part le fait que les conséquences seront à gérer et il appartiendra à la classe politique aux affaires à les assumer.

A un moment, faire reposer les conséquences de leurs décisions sur celles et ceux qui se détournent de la politique, ne sera plus entendable. Les derniers sondages qui placent Marine Le Pen, en tête des intentions de vote au premier et au second tour devraient susciter une forme d'interrogation.

La France a besoin d'apaisement, surtout après des mois de Gilets Jaunes, deux années de crise sanitaire, une crise énergétique et l'inflation qui pèse sur les produits alimentaires. Déconsidérer tous ces paramètres revient juste à réaffirmer la déconnexion perpétuelle des "élites" politiques par rapport à celles et ceux qui font en sorte qu'ils peuvent vivre de la politique.

"Quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi. Il faut les faire suivre".

Bien de nos Politiques seraient inspirés à profiter des vacances d'avril pour relire les grands classiques français car l'Histoire est ainsi faite. Elle nestque l'éternel recommencement des erreurs du passé, considérant que le Passé ne peut se reproduire. Il reviendra à chacun d'en assumer sa responsabilité, si le courage lui en ait donné... La France et les Français ont besoin d'un cap, d'un horizon, d'une espérance, et c'est là tout le rôle qu'on demande à un Politique d'incarner. Et là, le coup est plutôt mal joué !

Laurent Guillaumé