AVIS DE DECES - Monsieur Fernand FRANCOIS

BUXY - DRACY-LE-FORT - MELLECEY



Jeannine François,

son épouse ;

Véronique et Antoine Lanni,

Thierry et Véronique François,

Sylvain et Anissa François,

ses enfants ;

Stéphanie, Charline, Nelly, Sarah,

ses petites-filles ;

Léo,

son arrière-petit-fils ;

Alexandre François,

Andrée Jannier,

Raymonde François,

Maurice François,

ses frères et sœurs,

ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand FRANCOIS

Ancien combattant d'Algérie et membre de la FNACA

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 20 avril 2023, à 11h15, au crématorium de Crissey.

Fernand repose à la chambre funéraire de Buxy.