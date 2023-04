FOIRE AUX PLANTES LA FERTE 2023 - Météo France prévoit une accalmie ce dimanche .. C'est le moment !

Après un samedi après-midi entremêlé de coups de vent et d'averses, ce dimanche s'annonce plus apaisé.

Ce dimanche, pour celles et ceux qui cherchent une activité bien sympathique, le rendez-vous est donné dans les allées du parc du Château de La Ferté pour la 20e édition de la Foire aux Plantes. Des milliers d'espèces vous attendent pour toutes les bourses, mais surtout des plantes et fleurs peu ou pas courantes, sans compter toute la décoration et les bons conseils aux jardiniers. Avis aux amateurs ! La pluie devrait vous laisser tranquille !