Résultats des championnats de Saône et Loire jeunes de doublette (pétanque) et de jeu provençal !

Découvrez les jeunes qui sont champions de Saône-et-Loire

Le week-end dernier sur les terrains du club de Tournus était organisé les championnats de Saône et Loire doublette et de jeu provençal avec la participation de 48 équipes et le championnat doublette jeunes (pétanque) avec la participation de 56 équipes.

Pour la pétanque :

Champion de Saône-et-Loire catégorie minime: Enzo Giboulot et Nathan André (Autun)

Champion de Saône-et-Loire catégorie cadet: Maelan Fornet Mourey et Tiago Therville (Espérance de Saint Marcel)

Champion de Saône-et-Loire catégorie benjamin : Maxence Devos (Saint Marcel) et Mathis Guinot (Celle en Morvan)

Champion de Saône-et-Loire catégorie Juniors : Leny Milei (Autun) et Séverin Misticone (Pétanque parodienne)

Pour le doublette jeu provençal :

Les vainqueurs et Champion de Saône et Loire sont qualifiés pour représenter notre département au championnat de France qui aura lieu du 1 au 3 septembre 2023 à BRIANCON (05).

Champion de Saône-et-Loire: Martin Pierre et Thierry Bievre Poulalier (Etoile pétanque Laizéenne/071 )

Les 4 qualifiés au championnat Régional Bourgogne Franche Comte qui aura lieu les 10 et 11 juin 2023 à Champagnole (39)

FARGEOT BENJAMIN - CLERE ANTHONY (/AMICALE BOULE DE LANS/071 )

CALVEZ FRÉDÉRIC - LONJARET THIERRY (/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 )

MONTCHARMONT BAPTISTE - VAUX DAVID (PC DE DIGOIN/071 )

DEMONT AYMERIC - SIMON SERGE (/PETANQUE SAN GERM

J.P.B