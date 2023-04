Communication de la FNACA Chalon Ville

Ce jeudi 20 avril, nous accueillons au Clos Bourguignon, 12 avenue Monnot, le Comité Départemental de la FNACA. Ses 6075 adhérents répartis dans 105 comités locaux, se regroupent au sein des 10 secteurs qui maillent toute la Saône et Loire. Cette réunion est organisée pour les élections des membres qui seront inscrits au Comité Départemental en 2023 et 2024. A l'issue du scrutin, les membres du Bureau et le Président seront élus pour 2 ans, soit fin août 2025.

La séance débutera à 14 heures.