Retour sur le repas couscous de l'Association de la Maison de quartier Paix

C'est aidé entre autres par Daniel de Bourgogne Traiteur que Nicole Gaillard, la présidente de l'Association de la Maison de quartier Paix, et ses bénévoles se sont pliés en quatre pour faire de ce dimanche 16 avril un agréable moment, à l'occasion de son traditionnel repas couscous de printemps.

Au menu :

Couscous

Faisselle

Gâteaux orientaux



Un repas couscous qui a réuni 80 convives, le tout accompagné en musique par Salvatore Greco.

Un peu plutôt, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, leur a rendu une petite visite.

Le premier magistrat de la ville était accompagné de son adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Maxime Ravenet, et de son conseiller chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati