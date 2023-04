AVIS DE DECES - Madame Marie-Josephe BROSSY née LEDUC

CHALON-SUR-SAÔNE



Carole MARICHY et Céline BROSSY, ses filles ;

Antoine, Thomas, Louis et Arthur, ses petits-fils ;

Michel LEDUC, son frère, son épouse et leurs fils

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Josephe BROSSY

née LEDUC

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église du Sacré Coeur à Chalon-sur-Saône le vendredi 21 avril 2023 à

10 heures et sera suivie de

son inhumation au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône à 11 heures.