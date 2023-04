Le Givry Starlett Club au championnat d'Europe 2023

En laissant au vestiaire leur veste du Givry Starlett Club pour enfiler celle de l'équipe de France, trois des athlètes du club sont parties pour Montichiari en Italie pendant le week-end Pascal accompagnées de leur coach et de leur famille.

C'est dans la discipline X-Strutting que Pauline Perret (catégorie Supérieur adulte), Louwine Gauthier (catégorie Supérieur junior) et Amandine Descombes (remplaçante en catégorie Supérieur pré-junior) ont montré tout leur talent dans ce sport encore méconnu.

Le X-Strutting est une des disciplines du twirling qui mélange danse et gymnastique en rythme sur une musique imposée. Il allie souplesse, grâce et endurance. Le bâton devient un accessoire et doit toujours rester en main.

Les supporters français étaient présents sur place et à distance via les réseaux sociaux pour cette nouvelle aventure rendue possible par le travail appliqué des athlètes ainsi que le support des sponsors locaux et du Grand Chalon.

Nos sportives bourguignognes ont donné le meilleur d'elles-mêmes face aux concurrentes étrangères et Pauline Perret revient avec une 3ème place européenne. Félicitations à toutes les 3 pour avoir si bien représenté la France.