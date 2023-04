Championnat de pétanque de Saône-et-Loire : Frédéric Michel, Médéric Verzeaux, Angy Savin (Triplette masculine) et Malhaury Perrin, Apolline Garrien, Candice Couderc (triplette féminine) se qualifient pour le Championnat de France

Tous les résultats !

Ce weekend du 15 et 16 avril, sur les terrains du club de Pierre de Bresse était organisé les phases finales des Championnats de Saône et Loire en triplette seniors, masculin et féminin. Les vainqueurs et Champions de Saône et Loire de chaque catégorie sont qualifiés pour représenter notre département au Championnat de France qui aura lieu les 17 et 18 juin à Perpignan (66).

Champions de Saône-et-Loire masculin: Frédéric Michel, Médéric Verzeaux, Angy Savin (Amis pétanque Bourbon Lancy)

Championnes de Saône-et-Loire féminine: Malhaury Perrin, Apolline Garrien, Candice Couderc (Amis pétanque Bourbon Lancy)

Finalistes des Championnats de Saône et Loire :

8 équipes seniors masculines représenteront notre département au Championnat Régional qui aura lieu le 20 mai 2023 à Marzy (58)

SANGOY GUILLAUME, STEVENS ANTHONY LOMBARD JOHAN (ETOILE PETANQUE LAIZEENNE)

GROS EMMANUEL, GROS STÉPHANE, VEAUX JEAN-PAUL (BRESSE ORMES PETANQUE) RATIVET FRANCK, BORGEAIS ALEXIS, CARTIER GRÉGORY, (ETOILE PETANQUE LAIZEENNE) SIMONOT JOHAN, DUMOUX NICOLAS, VIGNERON ENZO (P.C. LA CELLE EN MORVAN) XISTO JEAN-MICHEL, LAMALLE STEVEN, BRUET PASCAL (AMIS PET BOURBON LANCY) COULON AXEL, GIRARDOT BENOÏT, TOUILLET QUENTIN (AP DE MARNAY)

LORY CAMILLE, PALELLA CYRIL, LORY SEBASTIEN (ESPERANCE ST MARCEL)

VALLOT SÉBASTIEN, COURROY DAMIEN, GAGNE CYRIL (ESPERANCE ST MARCEL)



5 équipes seniors féminines représenteront notre département au Championnat Régional qui aura lieu le 20 mai 2023 à Marzy (58)

FARNIER EMILIE, PETIT LAURENCE, GUICHARD EMILIE (PETANQUE DE CHARNAY)

GUILLEMAUT MARIELLE, GUILLEMAUT PAULINE, PETOT ANAIS (PETANQUE SAN GERMINOISE)

ESPERANZA CARINE, COELHO SANDRINE, COELHO CÉLINE (AP AUTUN)

LEBEL STÉPHANIE, PEREIRA FERNANDES MANUELA, DE PINHO MARIA RITA (LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE)

BORLOT CHRISTELLE, BERNARD LAURE, VELOSO SANDRINE (PETANQUE DE SAINT REMY)

J.P.B