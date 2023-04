Fragnes La Loyère : Pas d'augmentation des taux d'impôts et un budget pour l'avenir.

Une gestion saine de la commune avec un budget sincère, ambitieux et responsable.

Une réunion de conseil comprenant 8 délibérations, consacrée en grande partie à la présentation des comptes de la commune et au vote du budget primitif.

En l'absence de son 1er adjoint, responsable des finances, c'est le maire lui-même qui a présenté le budget 2023 de la commune de Fragnes La Loyère. Le compte de gestion 2022, le compte administratif 2022, l’affectation du résultat 2022, le vote des taux imposition 2023 et le budget2023. Avant de présenter les chiffres, chapitre par chapitre, Alain Gaudray a rappelé qu'il souhaitait toujours que la commune soit moins endettée lorsqu'il la lâcherait que lorsqu'il l'a prise. Il a insisté cependant que cela ne veut pas dire ne rien faire. Là encore un principe : des économies sur l'ordinaire pour des dépenses d'investissement répondant aux besoins des administrés, un budget sincère, ambitieux et responsable.

Concernant la sincérité, il a rappelé que l'excédent 2022 en investissements s'explique par un emprunt contracté et non dépensé. Les 350 000 euros sont toujours au budget de cette année 2023 pour saisir une probable acquisition foncière.

Alain Gaudray : « Etre responsable c'est ne pas augmenter les taux communaux quand les bases augmentent de façon importante comme c'est le cas en 2023 (+7,1%). Etre responsable vis à vis de l'avenir c'est développer une autonomie financière pour la commune : la rénovation de la maison achetée rue du bourg permettra la création d'un cheminement doux et à terme une rentrée de loyers. »

Une autre acquisition sera possible en 2023 dans cette même finalité, avec toujours le développement de service à la population.D'autres investissements importants sont prévus : certains ont pris du retard par les années de crises sanitaires.

En mai 2023 se fera la réception de l'extension de la Maison de santé avec 4 cabinets médicaux qui viendront augmenter le nombre de professionnels déjà à 14. Monsieur le maire a précisé que la maison des jeunes poursuit son développement et un centre de loisirs pour les 3 à 10 ans verra le jour à la rentrée de septembre.

Sur le plan de la voirie, une passerelle vers l'écluse 34 doit être posée fin juillet, là encore afin de fluidifier la circulation au dessus du canal et pour sécuriser les déplacements doux. Les rues du Haut des Meix et du Jeu de l'Arc vont être rénovées avec le souci préserver les mobilités douces et réduire la vitesse.

Une politique budgétaire et un budget voté à l'unanimité.

Quelques chiffres clés : La commune termine l’exercice 2022 avec un excédent global de 1 148 396,00 €.

Pour 2023 le budget primitif s’établit en prévisionnel avec un équilibre en recettes et dépenses de Fonctionnement à 1 646 163,00 € et en Investissement à 1 536 900,00 €.

Pour la section Investissements, certaines dépenses sont déjà engagées comme l’extension de la maison de santé, l’aménagement du pont du canal, les menuiseries bâtiments des Lauriers pour n’en citer que quelques-unes.

La délibération 6 (fixation des tarifs du centre de loisirs) a été présentée par Patricia Roesler, la 7 sur l’attribution d’une subvention sortie scolaire par Emilie Legrand et la dernière de la séance sur l’attribution du marché des travaux d'aménagement d'une passerelle vers l’écluse a été exposée par Michel Dury.

C.Cléaux