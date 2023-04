Malgré une météo capricieuse, les coureurs cyclistes étaient au rendez-vous pour la traditionnelle course de Chatenoy-en-Bresse ce samedi

Pour la 6ème année consécutive, la traditionnelle course cycliste organisée par le Vélo Club de Saint-Marcel (VCSM) a eu lieu à Chatenoy-en-Bresse.

Malgré une météo des plus capricieuses, ce sont 106 coureurs des clubs environnants qui ont pris le départ de la course ce samedi 15 avril.

L'apparition de la pluie en fin de journée a malheureusement rendu la chaussée glissante et a occasionné quelques chutes.

Les coureurs du VCSM ne se sont pas découragés pour autant à l’image de Michel et Pierre Roussot qui ont terminé sur le podium de la catégorie 6.

Aux alentours de 19h, ce sont Raymond Burdin, conseiller départemental et Maire de Saint-Marcel, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports et Jean-Michel Desmard, maire d’Ouroux sur Saône et conseiller départemental, qui ont remis les prix aux gagnants des différentes catégories.

Le prix du club le plus représenté offert par le garage des Chavannes à Saint-Marcel et la société Auto first, a été remporté par Saint-Martin-en-Bresse.

Cette séquence de remise de prix a été aussi l’occasion de se souvenir d’Alain Verrien, licencié au club depuis sa création en 1979 et tragiquement décédé en 2021, un habitué des victoires cher à son club du VCSM.

Le VCSM remercie vivement les municipalités de Saint-Marcel et de Chatenoy-en-Bresse, leurs sponsors, les personnes qui se sont montrées volontaires pour la signalisation aux différents carrefours du parcours ainsi que tous les autres bénévoles qui ont tenus la buvette.

Rendez-vous en avril 2024 pour la prochaine course annuelle !

Amandine Cerrone.