"Face au loup, aux côtés de nos éleveurs" pour le député Rémy Rebeyrotte et le député européen Jérémy Decerle

Les éleveurs ont raison. La présence du loup a pris une importance jusqu'ici inconnue dans le département de Saône et Loire : dix attaques récentes près du Creusot et de Cluny ce week-end, dont plusieurs sur des bovins charolais, au berceau même de la race charolaise.

Ces animaux sont faits pour nourrir les hommes, éleveurs et consommateurs, pas pour nourrir les loups.

Nous remercions le Préfet pour ses interventions efficaces, mais nos éleveurs ne peuvent pas vivre avec la peur au ventre pour la survie de leur élevage.

Nous prenons aujourd'hui l'initiative de réunir dans les meilleurs délais les collègues parlementaires du Département, Députés Européens, Députés français et Sénateurs, pour construire et mener une action commune et obtenir que le plan loup soit mis à jour et tire pleinement parti des possibilités dérogatoires prévues par la directive européenne.

Jusqu'ici, chacun a agi de son côté. Il faut mettre nos efforts en commun pour peser au plan européen et national. Trop c'est trop. On ne peut pas laisser les choses en état.



Jérémy DECERLE, Député Européen

Rémy REBEYROTTE, Député, Secrétaire de l'Assemblée Nationale.