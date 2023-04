Tournoi Masters Jeunes GUEUGNON - Malo PELLEGRY remporte un second tournoi du circuit Masters Jeunes

Après le tournoi Masters Jeunes de Chalon Sur Saône au mois de septembre, Malo accroche un second titre à son palmarès avec le tournoi Master Jeunes de Gueugnon !

Vainqueur en demi-finale de Quentin DUPONT, 30/1, du TC Mâcon, sur le score de 6/4 6/1, Malo s’impose en finale contre Côme BOURGOGNE, 30/2, du TC Crissey sur le score de 6/2 3/6 7/6(7).

Vainqueur de 2 tournois (Chalon et Gueugnon), finaliste à Mâcon et Saint Vallier, demi-finaliste à Saint Rémy et Charnay lès Mâcon, Malo sera ce lundi toujours en tête du classement général.

6 tournois sont encore au programme de ce circuit Masters : Etang sur Arroux, Sanvignes les Mines, Saint Rémy, Louhans, Matour et Chalon avant les finales prévues les 9 et 10 septembre 2023 sur les courts du Grand Chalon.