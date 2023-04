Le Grand Chalon organise sa 1ere journée d’information sur le métier d’assistant maternel

Désieux d’assurer une offre d'accueil des tous petits diversifiée sur tout le territoire et adaptée à leurs besoins comme à ceux de leurs parents, le Grand Chalon a fait sien l’objectif de promouvoir le métier d’assistant maternel.

En complément de nombreuses actions visant cet objectif, le Grand Chalon organise donc sa toute première journée d’information visant à présenter le métier.

Rendez-vous le 24 avril 2023

pour découvir le métier d’Assistant Maternel

La Direction Petite Enfance du Grand Chalon via son Relais petite enfance invite le plus grand nombre à venir prendre part à la 1ere journée porte ouverte dédiée au métier d’assitant maternel le 24 avril prochain de 14h à 19h dans les locaux de la Maison de la Famille, 5 rue de la providence à Chalon-sur-Saône.

De nombreux partenaires seront présents : Caf, Pmi, Pôle Emploi, animateurs de Relais Petite enfance et des Assistants maternels tiendront un stand pour renseigner le plus précisément possible les personnes intéressées par cette profession.

Les thématiques suivantes seront abordées : l'agrément, les réalités du métier (salaire, contrat, relation avec les parents employeurs, cadre de travail, ...), la formation et le travail en Maison d'assistants maternels (MAM) grâce à la présentation de l'incubateur de MAM du Grand Chalon qui permet aux profesionnels de tester leur projet en conditions réelles.

Plus d’informations auprès du RPE Chalon Centre : 03 85 93 68 90

rpe-accordages@legrandchalon.fr .