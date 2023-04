Playmobil© : Le maire de Châtenoy le Royal admiratif devant les tableaux réalisés des mains de passionnés.

Tout était prêt ce samedi matin pour recevoir le public lors de cette manifestation devenue un rituel pour les membres du club de foot de Châtenoy le Royal.

Quatre exposants avec plusieurs tables de diorama et six points de vente d’éléments, de boites de Playmobil© étaient installés au gymnase Alain Colas.

Jean Christophe Frédéric a ouvert officiellement l’exposition en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, d’élus, de Daniel Rebillard président de l’OMS, de Jean-Marc De Micheli ancien président de l’OMS et des exposants.

Une organisation bien rodée, pendant que certains membres du club accueillaient les visiteurs à l’entrée, d’autres tenaient la buvette et le point de restauration, sandwichs, crêpes, boissons, tout pour passer un agréable moment avant, pendant ou après la visite. Les jeunes du club tenaient le stand de vente des billets de tombola dont les tirages ont été faits régulièrement par une "petite main innocente".

Cette passion a envahi le monde des enfants comme celui des adultes qui aujourd’hui y consacrent beaucoup de leur temps libre et de leurs finances, pour le plus grand plaisir des yeux des visiteurs, à l’instar de ce week-end des 15 et 16 avril.

Si ce projet a vu le jour ici à Châtenoy, c’est grâce à la collaboration du club de foot de la ville et de Stéphane et Nathalie de la région parisienne (les spécialistes du Playmobil©).

Fées, princesses, hippodrome merveilleusement réalistes présentés par Sandrine.

Samuel, Frédéric et Axel de Charnay-lès-Chalon, présentent leur diorama western. Sam et Fred, tous les deux mordus du Far-West, se sont rencontrés lors d’un forum. Ils ont décidé de mettre en commun leur passion sur l’histoire de la culture américaine pour réaliser de grands dioramas à partir de gravures d’époque. Leur tableau représente la première grande bataille dans l'histoire de la guerre civile américaine. Il s'agit de la première bataille de Bull Run, en Virginie en 1861.

Vincent Bergeret très attentif aux explications sur les détails données par Frédéric sous l'oeil de son complice Samuel.

Un peu plus jeune, Tanguy 22 ans, originaire du Creusot, est tombé dans cette passion dès l’âge de 10/11 ans. Il fait sa première expo à Nolay et cherche à entrer dans le monde des exposants. C’est sa deuxième année d’exposition, sous le nom de "Tanguy Playmobil 71", il a confectionné un tableau autour du balnéaire, du camping et de la piscine. Ses parents et surtout sa sœur Nadège le soutiennent et lui prêtent main-forte.

Il est important de ne pas oublier celui destiné aux tous petits : le Playmobil© 1.

Le baby foot reste toujours aussi prisé des enfants

Un week-end dans le monde des petits dont les grands se sont appropriés le plaisir du jeu et de la beauté des personnages, des animaux, des plantes… dans un arc-en-ciel de couleurs.

C.Cléaux