Macron sort le carnet de chèque pour les enseignants

De 100 à 200 euros net par mois pour tous les enseignants, voire 500 euros pour ceux qui acceptent les "nouvelles missions basées sur le volontariat". C'est en substance l'annonce formulée par le Président de la République à destination de la caste enseignante. Une annonce qui a pour objectif d'éteindre la grogne sociale qui est loin de s'être apaisée malgré la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Le 1er mai prochain s'annonce d'ailleurs particulièrement compliqué à gérer pour les services de l'Etat qui s'attendent à un raz-de-marée, qui pourrait s'avérer historique.

La défiance vis à vis de la classe politique est à un tel niveau que nombre d'analystes politiques et historiens évoquent une période majeure dans l'Histoire de France.

"Dès cette rentrée, on va (...) rajouter trois milliards d'euros, a indiqué le chef de l'État. Ce qui fait que l'augmentation, elle sera pour le 'socle', sans condition aucune, (...) sans faire une heure de plus, sans avoir une tâche supplémentaire ou autre. Et ça, à tous les niveaux de la carrière (...) pour mettre déjà tout le monde au-dessus de 2.000 euros" a annoncé Emmanuel Macron. Une planche à billets qui va se remettre à tourner alors même que l'inflation a deux chiffres frappe en plein coeur les ménages les plus modestes.

Pas sûr qu'à ce stade, la stratégie du saupoudrage électoraliste suffise à calmer la colère sociale.

L.G - photo archive