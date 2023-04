"JO 2024 : Non à la répartition des migrants en Saône-et-Loire" pour Aurélien Dutremble (RN)

Par voie de presse, les Saône-et-Loiriens ont pu découvrir que notre département allait devenir un relais de l’accueil des migrants pour faire face à la saturation des hébergements d’urgence parisiens. Notre département devra accueillir sans distinction les réfugiés, les demandeurs d’asile et les sans-abris. Si les hébergements départementaux venaient à manquer, des crédits exceptionnels ont été débloqués de manière préventive pour les loger à l’hôtel…

Les élus du Rassemblement National de Bourgogne Franche-Comté dénoncent cette vaste opération de camouflage destinée à rendre Paris présentable pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en cachant le chaos migratoire et sécuritaire aux touristes du monde entier.

« A un an des Jeux Olympiques et Paralympiques, le gouvernement est pris de panique et se rend compte de l’échec de sa politique sécuritaire. C’est l’aveu de son échec complet en matière migratoire qui n’arrive même pas à exécuter les OQTF, ce dont on souffre déjà en région. J’en veux pour preuve, que selon le JSL le 14 avril, un Comorien sous OQTF a été arrêté à Mâcon par des policiers de la BAC en état d’ébriété et le 7 avril, le même journal nous apprenait qu’un homme d’origine marocaine, vivant dans le secteur de Mâcon, accusé de radicalisation, fiché S et sous une OQTF avait été arrêté à Saint-Germain-du-Plain alors qu’il se rendait à un entretien d’embauche. Tout cela n’incite absolument pas à la confiance avec ce gouvernement qui met en œuvre ces relocalisations dans le secret et sans rendre de compte aux Français » - Aurélien Dutremble, conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté