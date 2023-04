Les 28 et 29 avril, une 3e édition du forum secours et santé qui s'annonce particulièrement riche

Pour cette 3e édition, le Grand Chalon et ses partenaires ont décidé de frapper fort. Préparez-vous à un programme riche dans sa diversité et son approche. Les explications d'info-chalon.com.

"On revient en force après deux années d'absence liées à la crise sanitaire" a lancé en guise propos liminaires, Alain Gaudray, Vice-Président du Grand Chalon en charge des questions de santé. Et le propos n'est visiblement pas tombé à côté au regard du programme dévoilé à la presse ce jeudi matin, dans les locaux de l'Espace Santé et Prévention du Grand Chalon, entouré pour l'occasion d'une bonne vingtaine de partenaires et des deux parrains de l'édition 2023, notre confrère Nicolas Desroches dont l'histoire personnelle est là pour attester le bien-fondé de bien des pratiques et Lara Lebretton, Miss Bourgogne mais aussi et surtout infirmière.

Les 28 et 29 avril, vous pouvez d'ores et déjà inscrire sur vos agendas de vous rendre aux abords de l'Espace Nautique du Grand Chalon, du Bastion Sainte-Marie, du Parc des Expositions ! Tout le programme se trouve par ici...

Faire comprendre que la santé est l'Affaire de tous

Le leitmotiv de l'opération est de permettre au plus grand nombre d'accéder aux gestes qui sauvent, de mieux appréhender sur un lieu unique, tous les métiers des services de santé et de secours. "Un événement unique en Bourgogne-Franche Comté et sans doute sur le quart Est" a assuré Alain Gaudray.

Le vendredi, l'événement accueillera plus de 600 scolaires, en provenance des écoles du Grand Chalon, permettant à la trentaine de partenaires présents de faire la promotion de leurs activités respectives.

Nicolas Desroches, journaliste de nos confrères de la presse papier, a rappelé qu'il "a été sauvé parce que des gens ont su réagir. Plus il y a du monde formé aux gestes qui sauvent mieux c'est", rappelant au passage que chaque année ce sont 60 000 arrêts cardiaques constatés en France et seulement 5 à 6 % d'entre eux se relèvent sans séquelles parce qu'ils ont été pris à temps.

Toutes les thématiques seront abordées au cours de ces deux journées. De très nombreuses animations seront proposées sur le site, dans l'eau, dans l'air et sur terre. C'est dire l'ampleur de la diversité ainsi proposée par la trentaine de partenaires mobilisée.

Laurent Guillaumé