Le chalonnais Nicolas Desroches nous livre son cœur de titane

Rendez-vous est pris place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône pour rencontrer l’auteur de ce livre, « témoignage d’un quadragénaire né avec un cœur différent ». Il arrive avec quelques minutes de retard, une habitude dont il n’arrive pas à se défaire, apprendra-t-on. Depuis la hauteur de son mètre quatre-vingt-dix, il offre un sourire radieux et invite à aller boire un café afin de parler de la sortie de son livre ‘Cœur de Titane’, paru chez Librinova en octobre dernier et de sa prochaine rencontre-dédicaces prévue le 26 novembre à la librairie Develay. Tout son être dégage beaucoup de douceur et de bienveillance. Après quelques minutes de conversation, nous apprenons que Nicolas Desroches est journaliste au JSL, si mes collègues le connaissent bien pour avoir eu le plaisir de le croiser lors d’événements plutôt à caractère économique, me concernant, traitant des papiers le plus souvent culturels, je n’avais pas fait le rapprochement. Nicolas exerce donc un métier qui valorise les initiatives locales et les personnes qui les portent, et c’est également avec passion qu’il nous parle de ses années passées en Bresse à découvrir ses habitants, leur patois et leurs us et coutumes. Voilà ce qu’il se dégage de lui : une attitude résolument tournée vers les autres. De sa maladie – qu’il porte depuis sa naissance mais qu’il découvre sur le tard – et de son arrêt cardiaque fait il y a un an au Centre nautique chalonnais alors qu’il a pour habitude d’y faire ses longueurs, rien ne transparaît ; une chance, nous explique-t-il, dans son cas seulement 5% des personnes sont « récupérées », 1% ne souffrent pas de séquelles. Pourtant la récupération n’a pas été simple, parsemée de complications. Aujourd’hui, il est l’une des 15 000 personnes en France porteuses d’un défibrillateur. Devant fuir les ondes électromagnétiques et les vibrations, c’est toute une vie à réinventer qu’il nous raconte également dans ce livre qui nous happe, 190 pages que l’on dévore !

Interview :

Au décès brutal de votre maman, vous apprenez vers la vingtaine, après avoir effectué des analyses génétiques, que vous êtes atteint d’une cardiomyopathie congénitale ; vivant avec cette épée de Damoclès, votre optimisme et votre joie de vivre sont restés intacts. D’où vient cette force ?

L’annonce de la maladie n’a pas forcément été facile à vivre au début, mais je n’avais pas le choix que de vivre avec ce gène, MYH7, en moi. Il n’allait pas disparaître d’un coup de baguette magique, alors j’ai décidé de vivre plutôt que de m’apitoyer. Surveillé régulièrement par un cardiologue, j’ai vécu des années dans le déni et l’insouciance, en me disant qu’avec mon traitement, je ne risquais rien, jusqu’au jour où mon cœur s’est mis à battre comme jamais au bord d’une piscine.

Effectivement, malgré un suivi médical annuel et un traitement prescrit à vie, vous êtes victime, à l’âge de 41 ans d’un arrêt cardiaque alors que vous nagiez. Dans votre malheur vous avez eu de la chance, de bonnes fées étaient présentes…

J’ai une chance incroyable de faire mon arrêt cardiaque, une mort subite dans le jargon médical, au bon endroit et au bon moment. A quelques minutes près, je ne serai pas là, devant vous, à répondre à vos questions. J’ai eu la chance d’avoir pu être réanimé par des anges gardiens en maillot de bain qui étaient formés aux gestes qui sauvent, et qui savaient se servir d’un défibrillateur. Ce n’est pas lorsque l’on a une personne en détresse cardiaque que l’on va se mettre à lire le mode d’emploi. Dans ces cas-là, il faut agir vite si l’on veut éviter les séquelles, notamment neurologiques, dans les 5 minutes après l’effondrement. Alors mieux vaut essayer de faire, même mal un massage cardiaque, que de rien faire en attendant l’arrivée des secours. Je suis aujourd’hui la preuve vivante que ces gestes sauvent.

À peine rétabli, vous preniez déjà votre plume, pourquoi ce livre ?

Au départ, l’écriture a surtout été un moyen d’évacuer le traumatisme vécu, de le mettre en mot pour ne pas vivre dans une angoisse permanente, en se disant que je pouvais refaire un nouvel arrêt cardiaque à tout moment. Ecrire était plus facile que de raconter mon histoire. Alors je me suis dit qu’au lieu de raconter les histoires des autres comme je le fais habituellement dans mon métier de journaliste, j’allais mettre des mots sur mes maux pour tenter panser mes séquelles.

Je voulais aussi reconstituer les cinq jours où j’ai été plongé dans le coma à la suite de mon accident. Je me suis réveillé dans un lit d’hôpital sans aucun souvenir. Le trou noir. Ce livre, lorsque l’on m’a annoncé un peu après mon réveil qu’on allait me poser un défibrillateur, c’est celui que j’aurais voulu lire à cet instant. J’étais pétri de préjugés. Je pensais, à tort, être trop jeune pour porter ce genre de dispositif électro-cardiaque. Ensuite, j’ai eu la mauvaise idée de regarder sur Internet pour m’informer. Au final, j’en suis sorti de toutes ces lectures plus apeuré. Plus largement, mon ‘Cœur deTitane’ fait réfléchir sur la vie en général. Nous ne sommes que des équilibristes sur son fil, continuant chacun son chemin en veillant à ne pas tomber, où le plus tard possible. Il faut donc toujours garder espoir, malgré les obstacles.

Vous portez donc, non sans avoir eu quelques complications, un défibrillateur sous-cutané qui vous oblige à repenser votre manière de vivre, dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?

Pour résumer mon état d’esprit, je citerai Nietzsche : « Ce qui ne tue pas me rend plus fort ». Mon défibrillateur, c’est à la fois ma plus grande fragilité, mais aussi ma plus grande force. Il y a clairement un avant et un après. Le titre de mon livre est ‘Cœur de Titane’, un clin d’œil à ce boîtier, gros comme une petite boîte d’allumettes et pesant environ 90 grammes, qui est désormais capable de me sauver la vie à tout instant. En m’exposant ainsi, au fil des pages de mon livre, j’espère aussi susciter des vocations de personnes qui le refermeront en se disant : demain je me forme aux gestes qui sauvent et j’apprends à utiliser un défibrillateur. Il y a encore trop de personne que l’on n’arrive pas à sauver. Ses gestes devraient être appris dès le plus jeune âge.

Pour en savoir plus, le résumé de l’éditeur :

«« J’ai pris contact avec mon confrère qui m’a expliqué vos antécédents et les morts subites dans votre entourage familial plus ou moins proche. Vous semblez avoir une cardiomyopathie congénitale. »

Après le décès brutal de sa mère, Nicolas apprend qu’il a hérité d’une maladie orpheline. Malgré cette épée de Damoclès, il mène une vie normale… jusqu’au jour où il est à son tour victime d’un arrêt cardiaque. À seulement quarante et un ans, Nicolas est ramené de justesse à la vie. Équipé d’un défibrillateur placé sous sa peau, il entame une longue et difficile convalescence. Alors que les champs magnétiques, ondes radioélectriques et autres vibrations sont devenus un danger pour lui, Nicolas parviendra-t-il à se réapproprier sa vie et ce nouveau cœur de titane ? Dans ce témoignage poignant, Nicolas Desroches nous livre une leçon de vie qui nous touche en plein cœur ! »

