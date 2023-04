Vol à la roulotte, une indemnisation délicate

On a forcé votre vitre ou votre portière et mis à sac votre boîte à gant pour dérober son contenu ? Vous avez subi ce qu'on appelle traditionnellement le « vol à la roulotte », qui désigne le vol d'objet commis à l'intérieur d'un véhicule après une effraction, une destruction ou une dégradation.



GARE AU CONTRAT

Téléphone portable, GPS, autoradio, mais aussi clés et parfois même papiers d'identité… une fois que les malfaiteurs ont forcé votre voiture, toutes les affaires laissées dans l'habitacle peuvent disparaître. Or, si les assurances auto permettent d'indemniser la dégradation du véhicule du fait de l'effraction (vitre brisée, portière arrachée, etc.), la donne se complique pour les effets personnels dérobés. Il faut généralement avoir souscrit une protection tous risques assez élevée pour bénéficier d'une garantie vol à l'intérieur de l'habitacle. Mais encore faut-il qu'elle s'applique aux effets personnels et pas seulement aux accessoires du véhicule ! Et même dans ce cas, les contrats excluent le plus souvent l'argent liquide, les bijoux, les objets précieux et autres œuvres d'art. En outre, si votre assureur conclut à une négligence de votre part, la garantie ne jouera pas. Ce sera par exemple le cas si vous avez oublié de verrouiller votre auto ou, selon les clauses, que vous vous êtes garé dans un espace non sécurisé de nuit.



VOS RECOURS

Pour faire valoir vos droits, prenez un maximum de photos prouvant l'effraction et contactez le service « sinistre » de votre assureur pour qu'il vous donne la marche à suivre. Vous devrez déposer plainte au plus tôt, en faisant l'inventaire précis des biens dérobés et fournir autant de factures que possible. Si vous bénéficiez d'une garantie vol d'effets personnels dans l'habitacle, votre assurance devrait alors vous rembourser.

Si elle refuse, sachez que vous pouvez contester sa décision en justice. Néanmoins, gare aux mauvaises surprises. Dans un arrêt du 31 mars 2022, la Cour de cassation a en effet estimé que c'était au propriétaire du véhicule demandant l'indemnisation d'objets dérobés de prouver que ceux-ci se trouvaient bien à bord au moment de l'effraction. Or, dans ce dossier, les attestations de témoins ne suffisaient pas à apporter cette preuve dans la mesure où ces derniers ne mentionnaient qu'un « vol d'affaires » sans apporter aucun détail.

En tout état de cause, mieux vaut donc être prudent et ne jamais laisser de biens de valeur dans votre auto ni aucun objet en évidence qui pourrait tenter des malfaiteurs.



J.P.