Emmanuel Macron toujours moins convaincant...

Du côté de la Macronie, on s'est félicité de voir le nombre de téléspectateurs au rendez-vous de cette énième intervention télévisée présidentielle, sauf que les retours sont loin d'être à la hauteur espérée. Pire, les analystes sont désormais nombreux à s'accorder sur le fait que plus le Président de la République s'exprime, plus il perd en soutiens et plus la défiance grandit. Un paradoxe quelque peu étonnant mais qui est désormais lié à la personnalité même d'Emmanuel Macron. "Une écrasante majorité des Français (78%) jugent même que le chef de l'État a «raté» son intervention télévisée. «Jamais Odoxa n'avait enregistré un score aussi bas», pointe la directrice de l'institut, Céline Bracq" précisent nos confrères du Figaro qui ont mené une enquête au lendemain de l'intervention.