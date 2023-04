AVIS DE DECES - Monsieur René DUBOIS

CHALON-SUR-SAÔNE



Claudine, son épouse ;

Claude-Auguste et Aurélie, Joséphine et Aurélien,

ses enfants ;

Ambroise, Honoré, Bérénice, ses petits-enfants chéris ;

sa sœur ;

ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

parents et amis,

ont la tristesse d'annoncer que

René DUBOIS

s'est endormi pour l'éternité le 16 avril 2023.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 26 avril 2023, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Vos pensées et vos soutiens seront bienvenus.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.