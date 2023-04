L'équipe de basket fauteuil de l'Elan Chalon jouera en championnat Elite l'année prochaine

Jeudi soir, Sandra Cléaux, avait clairement affiché ses ambitions sur ce match. Il n'était pas question de jouer sa place en première division sur un coup de dé. La victoire contre Feurs sur le score de 62 à 39 permettait l'accession à la N1A et un titre de Champion de France à la clé, avant même la fin du championnat. Une mission savamment réussie par toute l'équipe de basket fauteuil et l'Elan Chalon Association, qui entend faire du basket fauteuil un marqueur fort à Chalon sur Saône. C'est donc en toute sérénité que l'équipe chalonnaise pourra aborder la manche préliminaire de l'EuroCup qui se jouera le week-end prochain au Colisée, mais également et surtout préparer la saison prochaine. Une préparation dont les contours sont déjà bien réglés dans la tête à Sandra Cléaux.

A suivre donc...

L.G