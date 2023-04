CARNET ROSE - Bienvenue à Leïa

Leïa SALLES est née le 13 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Lucas, 13 ans, d'Ana et Sébastien SALLES. La maman est aide ménagère et garde d'enfants et le papa est géomètre. La petite famille réside à Chagny.