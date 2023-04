CARNET BLEU - Bienvenue à Mathias

Mathias MÉHUS est né le 16 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant de Sandy SÉBASTIEN-MÉHUS et de Louis SÉBASTIEN, après Adèle, 6 ans et Thomas, 4 ans et demi. La maman est professeur documentaliste au lycée professionnel de Blanzy et le papa est ouvrier agricole. La petite famille réside à Moroges.