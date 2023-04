AVIS DE DECES - Monsieur André MOUCHET

CHALON-SUR-SAÔNE - « LES CHARREAUX »



Alain et Martine MOUCHET, ses enfants ;

Audrey et Gabriel TOUSSAINT, Coralie et Wilfried FOURTON,

ses petits-enfants ;

Emma, Lucy, Antonin, Margaux, Marie,

ses arrière-petits-enfants ;

sa sœur, Eliane VOGE,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André MOUCHET

Un hommage lui sera rendu le jeudi 27 avril 2023, à 9h15, au crématorium de Crissey.



La famille remercie le personnel soignant de l'EHPAD de Saint-Ambreuil pour son dévouement.