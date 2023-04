RETRAITES - Rassemblement non déclaré ce lundi à Dijon... Le Préfet met en garde

La préfecture de la Côte-d’Or a eu connaissance d’un appel à un rassemblement non déclaré ce lundi 24 avril à 20H00 place de la Libération à Dijon contre la réforme des retraites.

Compte tenu de l’absence de déclaration de ce rassemblement, compte tenu également des troubles récurrents à l’ordre public et des violences commises contre les forces de l’ordre en marge des récentes manifestations à Dijon, notamment à l’occasion de manifestations non déclarées, Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a décidé d’interdire, par arrêté préfectoral, tout rassemblement, dans le cadre de l'appel précité, le lundi 24 avril 2023 de 19H00 à minuit, à l’intérieur du périmètre ci-dessous.

Pour rappel, la participation à une manifestation interdite est passible d'une contravention maximum de 135 euros en vertu de l’article R 644-4 du Code Pénal.