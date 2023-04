TENNIS TABLE CHATENOY - Nouvelle défaite pour la Départementale 2, victoire salvatrice ou presque pour la régionale 3.

Comme on s’y attendait avec l’absence des deux joueurs phare de la D2 pris par l’équipe régionale sévère défaite 0/18 face à st Rémy tt 5 à laquelle les locaux rendaient 1189 pts.

Appelé pour complété l’équipe, Ernest Alves et le jeune Lino Bertrand de l’école de tennis de table se sont bien battus mais la marche était trop haute, tout comme pour Pascal Limonet et Vincent Meulien, ce dernier n’ayant pas gagné un seul set, à l’inverse de Lino (500pts) qui prend un set à un joueur à (829pts) tout comme Pascal, Ernest (500pts) prend également un set à un joueur à (597pts).

La régionale après 5 défaites gagne enfin face au dernier de la poule ATT POUILLY 2 9/5. Un joueur visiteur blessé à l’échauffement du double du malheureusement abandonné.

Frédéric Gueugneaud 3 victoires + double sur abandon, Daniel Cuche 2 victoires dont une sur abandon, Stéphane Thévenot 1 victoire + double sur abandon, Eric Fouache (800pts) 2 victoires, perfs à 999 et 924 pts.

Prochaine et dernière journée le 13 mai, la D2 se déplace à Louhans, rencontre difficile quand on connait la valeur des Louhannais, le 14 la R3 se rend à GAZ AUXERRE équipe à égalité parfaite avec les Chatenoyens. Une victoire serait une grande satisfaction, un match nul pouvant au bénéfice des sets permettre de conserver la 6ième place de la poule. En cas de défaite, le maintien dépendra et des descendants de R2 et des montants départementaux.