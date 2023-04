10 clubs du département représentés au Rassemblement Departemental Jeunes de badminton à Saint-Marcel ce dimanche

On peut dire que les clubs départementaux étaient au rendez-vous puisque ce sont 10 clubs sur les 13 du département qui étaient représentés : Autun, Tournus, Blanzy, Crèches sur Saône, Chalon sur Saône, Mâcon, Épinac, Bourbon-Lancy, Saint-Remy et Saint-Marcel.

Ce sont 30 jeunes qui avaient pris leur ticket pour venir jouer au dojo Nowak à Saint-Marcel.

Parmi eux, des touts-petits de 5 à 10 ans, un groupe intermédiaire âgé de 10 à 14 ans et un groupe de jeunes de 15 ans et plus.

Au programme : « du bad, du bad et du bad » comme l’a indiqué Jonathan Souillot, président du BCSM à Info Chalon avec « seulement de l’amusement et surtout pas de classement ».

Aussi, Stéphane Carlot, vice-président du club et Louis Mandelrieu, animateur, étaient présents pour organiser des ateliers ponctuels dans la journée par groupe de niveaux.

Et entre les matchs, comme il en est coutume au sein du club, des moments de convivialité pour apprendre à se connaître : un apéro à midi suivi d’un repas tous ensemble et une buvette était à disposition toute la journée, avec notamment la vente de gâteaux confectionnés bénévolement par les mamans des jeunes licenciés.

Aussi, de nombreuses familles avaient fait le déplacement ce dimanche pour venir voir jouer leurs enfants et partager ce moment de convivialité inter-clubs.

Un évènement, une fois de plus, très réussi pour le BCSM ce dimanche !



Amandine Cerrone.