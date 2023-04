Deux visites bien différentes pour les hôtes de Terres de Moulin Madame.

Deux aspects différents avec le 18 avril des séniors du service santé et handicap de Chalon, Grand Chalon et le 19 avril des jeunes enfants du centre de loisirs Prévert de Châtenoy le Royal, un même but la visite de Terres de Moulin Madame.

Terres de Moulin Madame, agriculteur producteur de farines et de pâtes a pour habitude d’ouvrir les portes du moulin, situé à Châtenoy le Royal, aux visiteurs. Avec la période estivale qui approche, les premières visites pédagogiques ont commencé.

Marie Christel Ducrot organise des journées pédagogiques, des visites et les adapte en fonction du public qu’elle reçoit au moulin.

Le point de départ des journées ou des visites se situe au moulin rue Canivole à Châtenoy le Royal. Là, Miguel Paveglio, meunier de "Terres de Moulin Madame" vous explique comment on moud le grain pour obtenir les différentes farines.

Ce mardi 18 avril, 15 personnes sont venues passer la journée pour découvrir le domaine. Elles étaient accompagnées par Philippe Lafoy éducateur sportif, référent du programme sport santé du service santé et handicap de la ville de Chalon, Julie stagiaire diététicienne sous la responsabilité de Sigolène Murat sa tutrice du Grand Chalon, de Thierry Mallarte et Merlin Delhomme éducateurs sportifs du service sport de Chalon.

Les 15 adultes et les accompagnateurs ont fait connaissance des différentes phases de fabrication en partant des graines de blé, de maïs, de seigle, de pois, etc…, pour obtenir en finalité de la farine, voire après transformation, des pâtes alimentaires. Miguel leur a expliqué, montré les machines : moulin à meules de pierre, séchoirs, tamis,…, fours de cuisson des pâtes («les Moulinettes", une spécificité Châtenoyenne),… sur le site rue Canivole.

La suite de la journée va se dérouler à quelques encablures par la voie verte, au lieu-dit le Moulin Madame, point de vente des produits et lieu d’activités.

Marie-Christel leur a concocté des petites activités dont la base est surtout la farine et les pâtes : dégustation de différents types de pâtes, fabrication de crêpes à partir de mélanges de farines. Repas tiré du sac, dégustations, il fallait bien une petite séance de sport pour une bonne digestion.

C’est par une initiation au Tai Chi Chuan, dispensée par Valentin Godot de l’association chalonnaise, que les visiteurs ont terminé l’après-midi. Une belle série de mouvements lents, base de cet art de vivre où la lenteur est source de puissance énergétique.

Valentin a 6 ans de pratique et envisage de pouvoir enseigner à son tour le Tai Chi Chuan comme Madeleine Janet professeur dans l’association Tai Chi Chuan Chalon et stagiaire régulière de Maitre Tung Kai Ying.

Le mercredi 19 avril, c’était une toute autre population qui est venue visiter Terres de Moulin Madame. Les 20 enfants du centre de loisirs Prévert de Châtenoy le Royal ont fait un périple pédestre pour cette journée organisée au cœur de la production locale de farine et de pâtes. Pour surveiller et encadrer tout ce petit monde il y avait Maëlys animatrice sur la ville de Châtenoy, Lola étudiante, accompagnatrice pendant les vacances scolaires et Imad future prof des écoles. Ophélie Thomas directrice du centre était présente le matin à l’arrivée au moulin et le soir pour le retour.

Comme les adultes la veille, ils ont découvert la partie stockage, le moulin à meules de pierre, les vannoirs, le tamisage et le conditionnement de la farine. Miguel leur a montré la fabrication des pâtes. Ensuite direction le lieu de vente par la voie verte où Marie-Christel les attendait avec, à la clé, une expérience sur la photosynthèse.

Pour réaliser l’expérience, elle les a emmenés dans les cultures juste à côté du point de vente Terres de moulin Madame pour une cueillette de feuilles d’arbres. Elle en a profité pour faire un cours sur le processus de la photosynthèse.

De retour, elle a placé les feuilles dans des petits pots en verre remplis d’eau, le tout dans un bac d’eau (les petits pots retournés dans le bac), il ne restait plus qu’à tout mettre au soleil et laisser la nature faire son travail.

Pour les enfants, il était l’heure du déjeuner avec dégustation de différentes pâtes où chacun a pu donner son avis s’il aimait ou pas les pâtes à la farine de lentilles, de pois… C’était une bonne façon pour apprendre à goûter des aliments que l’on n’a pas l’habitude de manger.

Le repas terminé, Marie-Christel leur a fait fabriquer de la colle naturelle, avec de la farine, qu’ils ont pu tester en réalisant quelques collages de feuilles de papier. Encore une expérience qui demande de la patience pour voir les résultats, les animateurs ont improvisé un jeu qui permettait de suivre l’avancement des expériences.

Pour la photosynthèse, expérience concluante, les enfants comme les animateurs ont constaté le travail de dame nature, l'énergie lumineuse est transformée en énergie chimique, le dioxyde de carbone est absorbé par les feuilles qui en échange produisent de l’oxygène que l’on voit au sommet des petits pots (explication simplifiée). Pour le collage, les feuilles de papier étaient vraiment bien collées, un bon moyen de faire de la colle à moindre coût.

Mais le temps passe très vite et il était l’heure de faire le goûter avant de reprendre le chemin du retour à Prévert. Au menu : crêpes, confitures maison d’abricots, de figues, de fraises…

Il valait mieux reprendre des forces pour faire le chemin du retour à pied, mais avant le départ, Marie-Christel a remis à chacun des enfants et des accompagnateurs des petits sacs d’échantillons de farine et de pâtes.

Les adultes et les enfants, venus respectivement le mardi et le mercredi, ont très apprécié ces bons moments d’échanges et de partage grâce à la gentillesse de Marie-Christel et Miguel.

C.Cléaux