VIOLENCES INTRAFAMILIALES - Des chiffres en nette hausse en Saône et Loire

En Saône-et-Loire, les services de l’État impliqués dans la lutte contre les violences intrafamiliales et leurs partenaires élaborent périodiquement un Observatoire des Violences Intrafamiliales pour analyser le phénomène et faire le bilan des actions engagées. Il sera publié tous les trimestres. La première édition de l’Observatoire des VIF vient de paraître

1. En 2022, les faits de violences intrafamiliales sont en augmentation dans le département.



Chiffres 2022 VIF Evolution par rapport à 2021

Zone police 546 faits enregistrés + 12 %

389 victimes +18,24 %

Zone gendarmerie 1008 victimes +15,20 %

En 2022, 2 féminicides et 2 infanticides sont à déplorer en Saône-et-Loire.

80 % des violences intrafamiliales se font sur fond de consommation excessive d’alcool. La consommation de produits stupéfiants est le deuxième facteur aggravant.

2. Dispositif d’hébergement d’urgence pour les victimes de VIF

a. Sollicitation des numéros d’urgence

En 2022, pour le motif de violences conjugales ou familiales, 94 ménages ont fait au moins une demande au 115, 60 ménages ont fait au moins une demande au Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) insertion. Au total, ce sont 135 ménages distincts qui ont fait une demande d’hébergement d’urgence.

b. Nombre de demandes d’hébergement d’urgence en 2022 (115)

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, 242 demandes d’hébergement d’urgence ont été créées par 94 ménages différents, qui représentent 200 personnes différentes, dont 106 enfants.

Ces demandes sont formulées pour 52 % par une femme seule avec enfants, 44 % par une femme seule, 3 % avec un homme seul et 1 % par un groupe avec enfants.

86 % des situations d’urgence ont reçue une solution. 8 demandes ont été non-pourvues du fait du refus de la personne, et 5 pour absence de place disponibles ou de compatibilité avec la composition du ménage.

c. Nombre de demandes d’hébergement d’insertion

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, 84 demandes d’hébergement d’insertion ont été créées pour 82 ménages, représentants 171 personnes, dont 89 enfants.

Ces demandes d’hébergement concernent 51 % de femmes seules avec enfants, 38 % de femmes seules, 8 % d’hommes seuls et 3 % d’homme seul avec enfants.

Sur ces 84 demandes, 35 ont fait l’objet d’une entrée dans le parc de l’hébergement d’insertion, 4 sont en liste d’attente. 19 ont été annulées, majoritairement du fait de l’abandon du projet par le demandeur, et 21 n’étaient pas d’origine saône-et-loirienne.

3. La lutte contre les violences familiales en Saône-et-Loire : un maillage dense et performant

• 12 réseaux VIF sont actifs en Saône-et-Loire

• 9 intervenants sociaux en commissariats et gendarmerie (ISGC) sont établis dans le département

• 20 logements d’urgence sont disponibles pour les victimes et auteurs de VIF

• 3 formations VIF sont proposées à destination des professionnels

• 223 900€ ont été attribués au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), dont :

◦ 158 000€ destinés au financement des postes d’intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie

◦ 54 000€ attribués à l’association France Victimes pour ses permanences d’aide aux victimes.