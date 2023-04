Bonne ambiance à la choucroute de l'Union Nationale des parachutistes

Dimanche 23 avril, les membres de la section de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune — pour le Chalonnais étaient réunis pour sa traditionnel choucroute au château de La Loyère. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme chaque année à la même période, les membres de la section de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune — pour le Chalonnais se sont réunis au château de la Loyère pour son traditionnel repas choucroute, ce dimanche 23 avril 2023.

Certes, ils étaient un peu moins nombreux que d'habitude, mais la bonne ambiance était là.

En l'absence du président de la section, c'est donc son vice-président, Marcel Landré, connu des Chalonnais pour être le coordinateur des porte-drapeaux lors des différentes cérémonies nationales du souvenir et patriotiques, qui a pris la parole, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et de son conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff.

Et dans l'assistance, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Véronique Avon, qui figure parmi les amis de la section.

Au menu :

Apéritif avec amuses bouches

Maxi choucroute

Assortiments de fromages

Tartelettes citron ou aux pommes au choix.

Blanc ou bière pour la choucroute, jus de fruits pour les autres.

Café

Un petit loto maison a également été organisé avec, à la clé, pour les gagnants des magnums de crémant.

Ce fut aussi l'occasion pour l'association de vendre divers objets (t-shirts UNP noirs ou blancs, stylos-bille UNP, porte-clés style brevet para ou des masques anti-Covid).

Et pour les courageux, des pompes pour bien digérer !

La section de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune — pour le Chalonnais participera au Congrès national de l'UNP qui se tiendra les 8, 9 et 10 juin 2023 au camp de Caylus (Tarn-et-Garonne), au 6ème RPIMa, dissous en 1998 et reformé en 2019 pour devenir le régiment de la formation de tous les nouveaux parachutistes (hors légion) de la 11ème Brigade Parachutiste.

(Photos gracieusement fournies par Annie Landré)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati