Beaune Côte&Sud réitère son partenariat avec Keolis

Le mariage entre la communauté d’agglomération Beaune Côte&Sud et Keolis devrait durer sept ans de plus. Ce nouvel engagement réciproque va se traduire par une évolution de l’offre aux utilisateurs beaunois.

410 000 kilomètres sont parcourus chaque année à Beaune par les transports en commun, scolaires mis à part, dont profitent 2 000 voyageurs chaque jour. L’agglomération Beaune Côte&Sud s’appuie sur trois lignes urbaines, trois navettes et trois lignes interurbaines. « Nous envisageons de les étendre à Montagny-les-Beaune pour relier le pôle d’attractivité et de loisirs de la Berlotte. Pour l’été, nous mettrons en place une navette saisonnière pour rejoindre le site de baignade » précise Alain Suguenot, président de la communauté d’agglomération. Assurés par Keolis, les transports du territoire connaissent une progression de la fréquentation de 9%. Les deux acteurs renouvellent leur engagement réciproque en faisant évoluer le réseau et l’offre de services.

Moins de carbone

A partir du 17 juin, à l’occasion de l’ouverture de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne, une nouvelle navette électrique sillonnera la ville sur un nouveau tracé. Avec dix étapes sur son parcours, le futur tracé reliera le futur site à un parking relais, l’hôtel Dieu, la place Madeleine, la place Carnot où encore la gare où toutes les lignes se croisent. Electrique, le nouvel équipement contribuera à atteindre l’objectif fixé par la collectivité de « diminuer de 69% l’indice carbone du parc urbain de Beaune. » Un engagement pour une mobilité plus verte que rejoint Keolis qui modernise son parc et prévoit l’installation d’une ombrière sur son dépôt beaunois. « Ce sera une première en France qui prendra le pas sur les obligations réglementaires prévues dans trois ans. Elle produira 42 MWh pour alimenter la navette qui parcourra 40 000 kilomètres par an » détaille Didier Cazelles, directeur général adjoint en charge des territoires au sein de Keolis.

Plus de numérique

« Nous changeons d’époque » se sont accordés à dire les deux représentants pour mettre en avant la priorité donnée à l’environnement d’une part, au numérique d’autre part. D’autres nouveautés marquent le renouvellement du partenariat entre la collectivité et l’opérateur telles que la digitalisation des services. A partir du mois de septembre prochain, l’application Beaune Côte&Bus permettra aux usagers d’acheter et de valider leur titre de transport, ils pourront aussi suivre le réseau en temps réel et, dans un second temps, se reporter à une cartographie pour suivre le trafic. Keolis engage environ 400 000 euros pour son site et le territoire Beaunois.

Nadège Hubert