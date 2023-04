À l'attention des riverains de la Rue Saint-Alexandre

Pour que ces travaux se déroulent en toute sécurité :

→ la Rue Saint-Alexandre sera barrée entre la Rue Desserte et la Rue de la Citadelle.

→ la Rue Saint-Alexandre sera mise en impasse depuis la Rue Gauthey et depuis la Rue de la Citadelle.

→ une déviation sera mise en place par les rues Gauthey, Autun et Citadelle.

→ un stop provisoiree sera installé Rue Saint-Alexandre, à son débouché avec la Rue Gauthey.

→ le stationnement sera interdit Rue Saint-Alexandre, côté numéros impairs entre la Rue Gauthey et la Rue Desserte, puis au droit du N°37.

→ en cas de contraintes techniques ou climatiques, ces mesures pourront être reconduites jusqu'à la fin des travaux.

La Ville de Chalon-sur-Saône vous remercie de votre compréhension.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati