Flashez le QR Code et retrouvez-vous au cœur d’une chasse au trésor en plein centre-ville de Chalon-sur-Saône. Résolvez les énigmes et sauvez l’âme de la cité

Originaire de Lyon, arrivé à Chalon, il y a 15 ans, David Heppe est professeur de français, latin, et de la spécialité 'humanités littérature et philosophie', au Lycée Hilaire de Chardonnet, et a à cœur de proposer des projets qui sortent des sentiers battus. Cette année, c'est une chasse au trésor qui permettrait aux joueurs d'aborder l'histoire moderne, mais aussi médiévale et antique de la cité. Elle a pour objectif de "retrouver l'âme perdue de la ville, âme qui a été sauvegardée depuis des siècles par une confrérie secrète, et qui serait cachée quelque part..." "Tout le monde pourra participer à cette chasse qui permettra de visiter de manière ludique la ville de Chalon-sur-Saône », explique David Heppe. Interview...

David, comment est né ce projet ?

Je propose toujours des projets un peu fous. Mon but est de rendre concret l’enseignement. Celui-ci est porté par les 7 élèves latinistes de Terminale. Nous avions déjà réalisé un escape game, un journal du lycée, un journal TV… Travailler sur une chasse au trésor s’est avéré être une très bonne idée car le projet a pris une envergure inattendue. On vous en dira plus lors de son lancement fin mai…

Comment a-t-il pris forme ?

Tous les élèves impliqués étaient férus d’histoire, ce qui a grandement facilité les choses. Ensemble, nous avions déjà monté un escape game lorsqu’ils étaient en seconde. Tout naturellement, ils se sont répartis le travail à réaliser, comme répertorier les lieux incontournables qui font notre ville. Ensuite, chacun d’entre eux devait plancher sur 2 énigmes. Le jeu en propose 14 et s’adresse à un public à partir de 12 ans.

Comment participer ?

Cette chasse se fera à l'aide du téléphone portable de chacun. Il n'y a rien à installer mais le jeu nécessite d'activer la géolocalisation sur son téléphone et de désactiver le service de veille. Avec un simple QR code, on commence l'aventure et on la termine au gré des envies. On n'est d'ailleurs pas obligé de la réaliser sur une même journée. Bien entendu, c’est entièrement gratuit. Il est aussi l'occasion pour beaucoup de chalonnais, grands-chalonnais mais aussi des touristes, d'aborder la ville de Chalon-sur-Saône d'une autre manière.

Le lancement de ce jeu aura lieu fin mai, dans quel état d’esprit sont vos élèves ?

Ils sont fiers d’avoir réalisé ce projet ambitieux qui a créé beaucoup d’émulation au sein du groupe, de la classe. De plus, à l’occasion du lancement de cette chasse au trésor grandeur nature, la ville de Chalon-sur-Saône a invité, en mairie, les élèves et leur famille. C’est une reconnaissance de la qualité du travail fourni qui ne les laisse pas indifférents.

Plus d’informations à venir sur Info-Chalon

SBR - Crédit Photo : David Heppe, photo transmise pour publication.