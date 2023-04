Banque de France et commissariat mutualisé.. les élus de Bien Vivre à Chalon réagissent

Le maire a confirmé ce jeudi 27 avril ce que les Chalonnais apprenaient par voie de presse (lire l'article d'info-chalon en date du 1er février) : le bâtiment anciennement occupé par la Banque de France, rue de la banque, pourrait devenir un « Hôtel de Police », regroupant les polices nationales et municipales.

Nous disons d’emblée que ce n’est ni naturel, ni réalisable, et que la vocation de ce bâtiment et de ce site doit être la réalisation d’un lieu de vie, d’information et de culture pour les citoyens chalonnais.

Ces derniers ne devraient-ils pas être associés à la réflexion pour déterminer l’avenir d’un espace aussi intéressant pour la dynamisation de la vie locale, au cœur de notre ville ?

Les services de police doivent être installés dans des lieux parfaitement adaptés et localisés afin de pouvoir assurer leurs missions. Les installer en ce lieu fermerait définitivement ce dernier aux Chalonnaises et aux Chalonnais. En outre la police municipale et la police nationale ont des véhicules auxquels il faudrait bien permettre de stationner quelque part. Or, à l’extérieur du bâtiment il n’y a pas assez de place pour garer tous les véhicules nécessaires au service et qui doivent être accessibles immédiatement. Même si Gilles Platret projette de modifier la rue de la Banque, en la réduisant semble-t-il à une voie (mais il n’a pas cette idée pour des aménagements cyclables).

La seule solution serait donc de créer des parkings à l’intérieur de la parcelle, ce qui entraînerait inévitablement la disparition du jardin et des 2 cours intérieurs, voire la destruction des arbres plantés, et leur remplacement par des parkings, donc à une artificialisation partielle ou totale des emplacements nécessaires ... Inadmissible à l’heure où la Région Bourgogne Franche-Comté et le reste de la France débattent des moyens d’atteindre le «zéro artificialisation nette», objectif prévu par le Plan Biodiversité, et à l’heure où le changement climatique et la disparition des espèces animales nous demandent plutôt la préservation et le développement de la nature en ville et l’arrêt de l’imperméabilisation des sols. Le jardin accessible par la rue Fructidor est un véritable havre de paix et l’un des derniers espaces verts dans l'îlot urbain de la rue de la Banque.

Par ailleurs il existe à Chalon des bâtiments plus adaptés à l’accueil des polices chalonnaises.

C’est le cas, par exemple, de l’ex-bâtiment et des terrains EDF situé vers la maison des sports. Certes il doit être rénové et adapté (mais celui de la Banque de France aussi). Néanmoins il est grand et dispose déjà de places de parking nombreuses et déjà imperméabilisées. Et, surtout, il paraît disponible.

Les Chalonnaises et les Chalonnais pourraient s’approprier le bâtiment Banque de France, qu’ils et elles ont déjà visité et apprécié à plusieurs reprises, ne serait-ce que lors des vaccinations lors de la pandémie de Covid-19.

De plus il manque cruellement à Chalon une maison de la transition écologique. Pourquoi ne pas justement en prévoir à cet endroit ? Il y a en tout cas un beau projet à inventer et à co-construire avec les acteurs de terrain et associations locales, un lieu ouvert et dynamique parfaitement situé où l’on pourrait s’informer, se cultiver, créer, participer à la transformation de notre ville.

Outre le fait que Chalon a besoin d’ une telle maison, des associations ont déjà fait la demande d’un tiers lieu au Grand Chalon, sans succès. Nous avons besoin d’un lieu commun à Chalon où les associations, les citoyens, pourraient se retrouver autour d’actions communes sur le patrimoine chalonnais, sur l’écologie, sur l’entraide, etc. Un lieu public et ouvert à tous, disponible pour tous les chalonnais.

Ce bâtiment par sa situation, son architecture, son histoire, son parc est d’abord un bien commun pour les Chalonnaises et les Chalonnais.

Transformer ce bâtiment dédié à la finance en une véritable ruche vertueuse et créative serait une belle promesse pour l’avenir, en plus de s’avérer un choix symbolique fort.

En conclusion, nous demandons un débat public sur le devenir de ce lieu. Nous défendrons bien entendu la position développée ici.

Association Bien Vivre à Chalon