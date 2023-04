30 avril 2023 : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation à Châtenoy le Royal.

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées à 11h00 ce dimanche 30 avril 2023, rue du Bourg au monument aux morts afin de rendre hommage aux victimes et héros de la déportation.

En présence des deux porte-drapeaux, de Jean-Marie Moutier président de la FNACA, des membres de la FNACA, d’élus, de représentants d’associations et de Châtenoyens, Vincent Bergeret maire de la ville, Françoise Vaillant conseillère départementale ont déposé deux gerbes au pied du monument.

L’Harmonie municipale Banda Desperados a joué les sonneries aux morts et la Marseillaise.

Le maire de Châtenoy a lu le message national des associations de déportés, long message, rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes (FNDIRP), par la Fondation pour la mémoire de la déportation (FMD), par les associations de mémoire des camps nazis et par l'Union nationale des associations de déportés et internés de la résistance et familles (UNADIF-FNDIR),

Un message qui, à l’heure de la guerre en Ukraine, rappelle que « face à la montée du totalitarisme, au retour de la xénophobie, du racisme, de l’antisémitisme et à la remise en cause de la démocratie, il faut faire preuve d’une vigilance accrue. Et continuer de rechercher une paix juste et durable pour tous, comme le souhaitaient les rescapés des camps ».

A la fin de la cérémonie, la Banda Desperados a fait retentir un morceau de musique plein d’émotion : Highland Cathédrale.

Monsieur le maire a remercié toutes les personnes présentes à cette commémoration et après avoir salué les porte-drapeaux et les musiciens, il a invité les participants à se rendre à la salle des Charmilles pour prendre le verre de l’amitié.

C. Cléaux