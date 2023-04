Grands travaux de printemps au stand de tir de Châtenoy le Royal.

2 fois par an les adhérents du club font de gros entretiens au club de tir.

Le tir sportif de Châtenoy, une des associations fleuron de la ville, est surtout vue au travers des résultats sportifs de ses tireurs qui rapportent des médailles ou des coupes lors des championnats.

Mais ce n’est que la partie visible du travail et des entrainements des adhérents du club. Derrière dans l’ombre, il y a toute une population de petites mains qui œuvrent pour que tous les rouages fonctionnent parfaitement. Les équipements, les bâtiments nécessitent un entretien permanent et de plus gros travaux programmés.

Ce samedi 29 avril, une quarantaine de bénévoles présents, dont ¼ de nouveaux adhérents, répartie sur la journée, a nettoyé, réparé, installé des équipements.

Petit tour des travaux réalisés ce samedi :

Pose par les jeunes de nouvelles étagères prêtes à recevoir les coupes.

Réparation d’une partie de la toiture au-dessus du pas de tir 25 m.

Remise en état des supports cibles pour les tirs à l'arbalète,

Grand nettoyage des coupes exposées du club, des différents locaux, de la cuisine et bien d'autres travaux.

Cette journée était vraiment un échange et un travail intergénérationnel avec un panel d’âge allant de 7 à 77 ans avec un même but maintenir au top le stand de tir du club Châtenoyen.

C.Cléaux