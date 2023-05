Vendredi 19 mai 2023, conférence du Père Frédéric Dumas, prêtre du diocèse d'Autun autour de son livre LE SACERDOCE À L’ÉPREUVE DOMINATION OU DON ? 

« Le ministère du prêtre est aujourd’hui pour le moins incompris, voire malmené, voire attaqué. Il l’est dans trois aspects : dans sa possibilité d’être dominateur, dans son exclusivité masculine, dans son célibat. Mais la “figure du prêtre”, c’est une abstraction ! Peut-on échapper à une dialectique stérile entre un discours théologique un peu théorique et un témoignage personnel tellement singulier qu’il ne peut dire quelque chose d’universel ? Je le crois. […]

C’est cette conviction que j’espère vous faire partager dans ces quelques pages : les prêtres peuvent trouver dans la figure du Christ-Époux, et dans leur condition de célibataires, de quoi renouveler leur ministère et témoigner que leur vie et leur ministère ne sont pas domination mais don. » Père Frédéric Dumas.

Le père Frédéric Dumas, ingénieur agricole et forestier, est prêtre du Prado. Après avoir été notamment chapelain de Notre-Dame du Haut, à Ronchamp, il est actuellement vicaire de la paroisse Saint-Pierre en Louhannais et chargé par son évêque de recherches et d’enseignements en théologie du corps. Il est l’auteur d’un remarqué Prêtre et époux ? Lettre ouverte à mon frère prêtre (Mame, 2018)

