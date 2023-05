L'étudiant filait à 200 km/H entre Beaune et Chalon sur Saône

Ce dimanche à 16h40, sur l'A6, dans le sens Paris/Lyon, au niveau de Fontaines, les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, ont contrôlé le conducteur d'une Polo, à la vitesse de 200 km/h (vitesse retenue 190 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 130 km/h. Âgé de 24 ans, le conducteur est étudiant et demeure en Seine et Marne. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et son véhicule placé en fourrière administrative.