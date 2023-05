La distribution de muguet dans le quartier des Charreaux le jour du 1er mai par l’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Lyre des Charreaux, une tradition encore bien présente aujourd’hui.

Le muguet symbole de bonheur et la musique symbole de gaieté unis pour fêter le 1er mai.

Une tradition qui remonte à 1949 dont les musiciens éprouvent encore et toujours un certain plaisir à faire perdurer. Dans le quartier des Charreaux, il n’y a pas de 1er mai sans le traditionnel défilé de l’Harmonie et sa distribution de muguet.

Rappel

« En 1949 pour la première fois, la "Lyre˝ déambule dans le quartier en proposant un brin de muguet aux habitants ; ces boutonnières confectionnées par les élèves de l'école de musique sont vendues au prix de 15 francs, et on en vendit pas moins de 400... » (Extrait de l'histoire de la Lyre des Charreaux).

Chaque année, l’harmonie joint l'utile à l'agréable ! L’utile par l’offrande des brins de muguet qui représente un geste simple de reconnaissance et de partage. L’agréable est, sans conteste, les petits arrêts ici et là chez les charrosois qui accueillent et offrent une pause conviviale aux musiciens.

Quatre arrêts ce lundi 1er mai, juste ce qu’il faut afin de pouvoir parcourir les rues du quartier.

C’est de la salle des fêtes que l’ensemble des musiciens a démarré sa matinée de défilé.

D’une rue à l’autre avec quelques petites haltes, le temps nécessaire aux porteurs de muguet de faire le porte-à-porte et les musiciens ont tôt fait d’arriver chez Simone Villeboeuf où les attendaient gâteaux, gougères, café, boisson ; mais avant de se désaltérer, les musiciens ont interprété dans les yeux d’Emilie dont le passage chanté a été repris en chœur par tous y compris par Simone, un beau signe d’amour envers sa petite fille Emilie actuellement cheffe de l’orchestre. (Pour mémoire Simone est l’épouse de Claude et la maman Christian disparus bien trop tôt).

Et voilà les musiciens de nouveau en route pour rejoindre la place de la salle des fêtes. Ils ont fait quelques détours avant d’arriver vers les membres du comité des fêtes qui vendaient des plantations. Une nouvelle fois petite aubade, échanges fraternels avec les personnes présentes et quelques rafraichissements car le soleil commence vraiment à chauffer. Nouveau signal de départ !

Tout le monde repart en musique pour continuer la distribution des brins parfumés, une rue, deux rues, une place et encore une rue pour se rendre chez Doudou où les musiciens sont reçus par l’association Les Copains D’abord.

La dernière étape est une incontournable de cette matinée, elle est incontournable dans le sens où elle rend hommage à Christian qui tenait absolument à ce que le défilé se termine chez lui avant de rejoindre la salle des fêtes pour un repas convivial.

L’an prochain cela fera 75 ans que cette tradition pour le 1er mai existe !

C.Cléaux