Matthieu BERBIGET et Daniel SOLOMONYAN ont ouvert les compteurs samedi après midi et Sarah PETIT a fini en beauté dimanche matin. Après les seniors, qui ont brillés lors de la matinée du samedi, les plus jeunes ont su se montrer, eux aussi, conquérants et aller cherché non seulement leur qualification pour une phase nationale mais aussi la première marche du podium pour chacun d’entre eux.

C’est Daniel SOLOMONYAN, en Espoirs +90kgs qui a montré la voie en s’imposant aisément par Ippon face à ses 3 adversaires du jour. Après une première expérience au championnat de France 1ère Division Cadets début avril, le voici qui se qualifie pour le championnat de France Espoirs.

Matthieu BERBIGET, rejoint son copain Daniel, en remportant lui aussi le titre de champion BFC et par Ippon, dans la catégorie des -73kgs. Il sera du voyage le 21 mai prochain du coté de Clermont.

Côté féminine, Sarah PETIT a fait sensation en -57kg du championnat cadets 2ème division en s’imposant par Ippon sur ses 4 combats du jour. Dans le même championnat 2ème division, Marc DELHUMEAU, a été stoppé prématurément et Aloïs GAUTHEY atteint le 1/4 de finale avant de s’incliner et passe juste à côté d’une possible qualif’…

A noté que durant tout le week end, Antoine CAGNARD a œuvré en tant que commissaire sportif et a obtenu le titre régional. Un grand bravo pour son implication et sa réussite.

4 seniors et 3 cadets qui porteront les couleurs de Chalon au niveau national, de quoi donner des pistes de travail pour le coach Yann DU CLOSEL.