La Fête de la Corniotte est annoncée pour le week-end de l'Ascension

La corniotte, pâtisserie 100% louhannaise

A Louhans, les corniottes sont associées à la fête de l’Ascension, comme les crêpes sont associées à la Chandeleur.

Cette tradition est née avec les sœurs de l’ordre de Sainte Marthe de l’Hôtel-Dieu de Louhans qui vendaient les corniottes à la sortie de l’église après la messe de l’Ascension.

A cette occasion, tout le monde se réunissait après la cérémonie religieuse autour d’une petite fête gastronomique, pour déguster les corniottes.

Tous les boulangers en vendaient et chaque foyer cuisait sa propre fournée.

Elles étaient aux bords relevés formant trois cornes, d’où le nom de la pâtisserie.

Si cette tradition s’est un peu perdue aujourd’hui, les corniottes existent toujours et elles sont toujours aussi savoureuses. Elles constituent un véritable patrimoine culinaire spécifique à la Bresse bourguignonne.

La Fête de la Corniotte durant le week-end de l'Ascension

Afin de perpétuer la tradition, de mettre en avant ce patrimoine unique, et créer une dynamique sur la Bresse bourguignonne durant le week-end de l’Ascension, l’Office de Tourisme organise la 2ème édition de la « Fête de la Corniotte » du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023. Dégustations et animations dans les boulangeries et sites touristiques, corniotte au menu dans les restaurants partenaires, et concours de la Corniotte d’Or pour désigner la meilleure corniotte de Bressebourguignonne.

Concours de la Corniotte d’Or

Le mercredi 17 mai à 16h, le savoir-faire des boulangers et pâtissiers de la Bresse bourguignonne sera mis en avant lors du Concours de la Corniotte d’Or. Cet événement, ouvert aux boulangers et pâtissiers professionnels, permettra de désigner la Corniotte d’Or, la Corniotte d’Argent et la Corniotte de Bronze et se déroulera à l’Hôtel-Dieu de Louhans.

Le jury sera composé de professionnels boulangers, pâtissiers, restaurateurs en activité ou à la retraite, d'un représentant de l’Union départementale des Boulangers-Pâtissiers de Saône-et-Loire, de représentants de la Ville de Louhans-Châteaurenaud et de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne.

La remise des prix se déroulera à partir de 18h.

Au programme :

16h : Présentation du Concours de la Corniotte d'Or

16h30 : Visite de l'Hôtel-Dieu de Louhans et de son Apothicairerie

18h : Remise des prix du Concours de la Corniotte d'Or