Célébration de la Révolution des œillets : dépôt d'une plaque commémorative en hommage à Antonio Caetano

Dimanche 30 avril, la diaspora portugaise de Chalon-sur-Saône célébrait la Révolution du 25 Avril 1974, plus connue sous le nom de la Révolution des Œillets, le jour qui a changé le Pays Bleu et qui voit la fin de la dictature salazariste. Ce fut aussi l'occasion d'inaugurer une plaque commémorative en hommage à Antonio Caetano, une grande figure de la communauté et de notre ville, décédé le mardi 9 novembre 2022, à l’âge de 76 ans. Plus de détails avec Info Chalon.