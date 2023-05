Ce week-end à Epervans : un marché artisanal et gourmand à la salle Pierre Baumann pour l’association « Aidons Téo »

Ces samedi 6 et dimanche 7 mai, l’association « Aidons Téo » organise un marché artisanal et gourmand à la salle des fêtes Pierre Baumann à Epervans.

Rendez-vous de 10h à 18h.

Au programme exposants ce 6 et 7 mai : différentes animations: Réflexologie plantaire, massage, atelier culinaire, démonstration de gravure sur verre... et des dégustations de vins, bières, fromages, saucissons... et pour les enfants : atelier maquillage, atelier créatif, structure gonflable

L'association "Aidons Téo" vous attend nombreuses et nombreux ce week-end : venez vous amuser pour la bonne cause !