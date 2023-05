Collecte de déchets rythmée par les pas des chevaux 

« Tri'O'Trot », voici le nom de la collecte de déchets créé par Magali Rouch-Paulin et Jacques Charton, cochés de métier, mais surtout passionnée de chevaux. Avec l'aide de Cloé et Embrun, leurs deux percherons, ils vont à la rencontre des habitants afin de collecter leurs déchets. Un concept qui a tout de suite plu explique Magali : « Quand on a présenté les dossiers de subventions, on a beaucoup appuyé sur le lien social. Il faut savoir que le cheval est le 3e animal préféré des Français, ce qui fait qu'il a un véritable capital sympathie. Nous, on est hyper content de ramasser les poubelles, déjà parce qu'on travaille avec nos chevaux tout le temps et aussi parce qu'on a plein de bons retours. On a de vrais rendez-vous quand on passe dans les villages. On ne mange jamais le midi parce qu'on a des petites mamies qui nous font à manger, on reçoit des petits messages, des dessins, on est vraiment très bien reçu ».

Cette prestation pour le moins originale, a été rendue possible grâce au Sirtom de Chagny, l'organisme en charge de la collecte des déchets sur le territoire. Un partenariat qui dure depuis maintenant trois ans et qui permet à sept communes viticoles du 71 (Couches, Saint-Maurice-lès-Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Sernin-du-Plain) et du 21 (Chagny, Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet) d'en bénéficier : « Le Sirtom nous a vraiment soutenus dès le début, en plus, ça leur permet de réduire le prix que coûte un camion poubelle, donc l'essence qui a un certain coût aujourd'hui. Notre hippomobile n'abîme pas les petites routes d'ici alors que les équipes motorisées avaient du mal à passer », explique Jacques.

Une hippomobile à la pointe de la technologie qui génère zéro émission de CO2

En plus d'arpenter facilement les routes étroites et sinueuses des vignobles, cette hippomobile se veut 100 % écologique : « Nous, on croit au bon sens de l'énergie animale, ça génère du lien et en plus, ça ne pollue pas. Là, on fonctionne à l'énergie animale et solaire. On a un panneau solaire au-dessus de la carriole, qui produit l'énergie nécessaire pour faire basculer la benne, tout le système sécuritaire dont le clignotant, le gyrophare et le tapis roulant qui pousse les sacs », indique Magali.

Possédant une benne de 950 kg qui peut contenir jusqu'à 14 m3 de déchets, cette hippomobile toute faite de métal et d'aluminium, se veut légère et éco-friendly. Une création unique, fabriquée spécialement pour la collecte : « La benne a été faite à la Rochepot par un monsieur qui n'a jamais fait de calèche, il travaillait en tant qu'ingénieur automobile sur le Paris-Dakar,. Il a donc relevé le défis et nous a fais une bombe atomique », expliquent Jacques et Magali.

Écologique, unique et fabrication locale. Voici les maîtres-mots de cette hippomobile : « Nous, on privilégie le circuit court, tout a été fait en Bourgogne-Franche-Comté, même nos harnais pour les chevaux ont été fait par un bourrelier dans le Jura », révèle Magali. « Finalement, il n'y a que les chevaux qui ne sont pas de Bourgogne, puisqu'ils viennent du Perche ».

Une entreprise aux multiples facettes

En plus de la collecte, l'entreprise « Aux attelages de Jamacy » propose plusieurs prestations avec leurs chevaux : « Nous proposons des prestations hippomobiles sur mesure et haute-gamme. Pour les mariages par exemple, les gens peuvent choisir leurs chevaux, leur couleur et le type de calèche. On a des voitures de collections du XIXe siècle et d'autres plus modernes. On fait beaucoup de médiation animale aussi, on travaille avec les EHPAD, les déficients mentaux et les personnes à mobilité réduite », explique Magali.



Une activité extrêmement enrichissante pour ces deux amoureux des chevaux : « Quand on rentre chez nous, on se sent utile. L'odeur, le bruit des sabots des chevaux, ça fait revivre à des personnes atteint d'Alzheimer par exemple, des moments uniques, ça leur rappelle des souvenirs ».

Pour plus de renseignements concernant « Aux attelages de Jamacy » ou la collecte « Tri'O'Trot », rendez-vous sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux :

Site internet : https://aux-attelages-de-jamacy.business.site/#summary

Comptes Instagram : @aux.attelages.de.jamacy et @tri.o.trot

Adresse mail : auxattelagesdejamacy@gmail.com