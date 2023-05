du 18 au 21 mai 2023 : « Orgue en Ascension 2023 » a l’Abbatiale St Philibert de Tournus

A l’initiative de Gérard Goudet, responsable technique et artistique, est né « Orgue en Ascension ». Un Festival qui permet de voir et d’entendre des organistes de renom, auxquels sont confiés les claviers de l’orgue historique de l’abbatiale.

Pour cette édition 2023 le public pourra entendre les interprétations de :

Thomas OSPITAL, jeudi 18 mai 2023 à 18h. Un jeune organiste d’origine basque et âgé de 33 ans, titulaire du grand orgue de l’église Saint Eustache à Paris, mais également à résidence du nouvel orgue de la Maison de la Radio à Paris. Il a fait le choix d’un programme sur le « Dialogue » autour des grandes écoles d’orgue Françaises et Allemandes.

Maxime HEINTZ, vendredi 19 mai 2023 à 18h. Ce Chalonnais de 41 ans, titulaire actuel de l’orgue de l’église de Tain l’Hermitage dans la Drôme, entrainera son public sur des « Danses et Variations » à caractère baroque et des jeux de sonorités caractéristiques.

Jean-Pierre LEGUAY, samedi 20 mai 2023 à 18h. Il est l’actuel titulaire de l‘orgue de Notre Dame de Paris. Un organiste connu et reconnu pour son enseignement de l’orgue, ses compositions, improvisations, sa discographie et ses nombreux concerts en France et dans le monde. Il fera sillonner dans des « Méandres » de compositeurs et facteurs d’orgue de différentes époques, pays et usages locaux de l’orgue.

Gérard GOUDET, dimanche 21 mai 2023 à 18h. Outre le fait d’être l’initiateur de ce Festival, il est avant tout et entre autres, l’organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale Saint Vincent de Chalon sur Saône et co-titulaire de l’orgue historique de l’abbatiale Saint Philibert de Tournus. Il proposera un peu de rêverie dans « Un plaisir oublié » au travers d’oeuvres musicales ou la voix de l’orgue, riche de ses registres, offre un instant privilégié dont il faut prendre le temps de gouter.

Une retransmission sur grand écran est prévu et une libre participation aux frais est demandée.

JC Reynaud